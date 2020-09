Saulo Poncio tem alta após cirurgia de emergência

São Paulo - Saulo Poncio recebeu alta do hospital e já está em casa. O cantor passou recentemente por uma cirurgia de emergência por conta de uma crise de apêndice. Gabi Brandt, mulher de Saulo, postou um vídeo no estilo boomerang, no Instagram, nesta terça-feira. "Já está em casa, graças a Deus", escreveu Gabi na legenda.

Pouco antes de receber alta médica, Saulo já havia falado sobre seu estado de saúde. "Mais um dia Deus provando que cuida de mim com o maior amor do mundo. Foi por pouco! Ontem, no período da tarde, fui internado às pressas com dores abdominais insuportáveis, dali fui direto pra sala de cirurgia. E, quando acordo, recebo a notícia de que meu apêndice estouraria em poucas horas, se eu não tivesse operado. O tempo de Deus é perfeito. Dr. Rogerio, Dra. Adriane, e toda a equipe muito obrigado pelo carinho e dedicação. Minha esposa, Gabi Brandt, e toda minha familia obrigado por estarem ao meu lado e cuidarem de mim! E obrigado pelas mensagens desejando melhoras, já estou bem e indo pra casa!", disse.