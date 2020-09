Rio - Isabella Santoni esteve na Praia da Joatinga, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira. Sozinha, a atriz se divertiu pulando no mar e mostrou sua boa forma de biquíni no local. Isabella estava sem a companhia do namorado, o surfista Caio Vaz, com quem esteve recentemente nas Ilhas Maldivas.