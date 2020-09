Renato Aragão mostra encontro com Dedé Santana

Rio - Renato Aragão postou no Instagram uma foto em que aparece ao lado do amigo Dedé Santana. O humorista deu a entender que os dois estão trabalhando juntos em um novo projeto. Renato Aragão teve seu contrato com a Globo rescindido recentemente.

Galeria de Fotos Dedé Santana, Lilian Aragão e Renato Aragão Reprodução Internet Renato Aragão e Dedé Santana passaram a tarde juntos Reprodução Internet

"Hoje foi dia de matar a saudade do meu amigo Dedé Santana, dar muitas risadas, colocar o papo em dia e já organizar futuros projetos. Vem coisa boa por aí!", escreveu Renato na legenda da foto. "Meu grande amigo Renato Aragão", respondeu Dedé nos comentários. "Estamos ansiosos por novos filmes", comentou um fã da dupla. "Que delícia de encontro", disse outra pessoa.