Adriano Imperador posa com nova namorada: 'Nem cavalo aguenta'

Rio - Adriano Imperador está feliz da vida com sua nova namorada , Florencé Neubert. O ex-jogador de futebol postou no Instagram uma foto em que aparece de rostinho colado com a moça. "Nem cavalo aguenta. Deus abençoe", escreveu na legenda da foto.

No dia anterior, Adriano já havia postado uma foto em que aparece na cama, embaixo das cobertas, com Florencé. "Estamos felizes, graças a Deus", escreveu na ocasião. Florencé Neubert tem 22 anos. Ela e o ex-jogador se conheceram em uma casa de espetáculos na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O romance já dura cerca de dois meses.