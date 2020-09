Hana Khalil é a convidada da live do O Dia nesta sexta, 18

Nesta sexta-feira, 18, a convidada da live do jornal O Dia no Instagram será com Hana Khalil. Com quase 2,5 milhões de seguidores, a digital influencer é apresentadora do programa Tarô do Ex, da MTV, e participou do De Férias com o Ex Celebs. Neste bate-papo, também serão abordados temas que a também ativista já debate em suas redes sociais, como feminismo, padrões de beleza, veganismo e, claro, a sua participação no reality. Preparado? Então siga @odiaonline e fique ligado: a entrevista começa às 16h!