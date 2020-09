Irmã de Luan Santana tem jantar romântico com jogador de futebol

São Paulo - Bruna Santana, de 25 anos, irmã do cantor Luan Santana, postou no Instagram algumas fotos de um jantar romântico que teve com o namorado, Raphael Veiga, de 25, jogador do Palmeiras. Os dois estiveram em um restaurante de São Paulo na noite desta quinta-feira. "Amor da minha vida", escreveu o jogador na legenda de uma foto. "Te amo tanto", respondeu Bruna.

Raphael, no entanto, não escondeu o cansaço durante o encontro com a namorada. É que ele estava na Bolívia para a partida do Palmeiras contra o Bolívar, pela Libertadores da América. "Meu companheiro tá com sono não", brincou a irmã de Luan na legenda de uma foto em que ele aparece bocejando.