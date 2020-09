São Paulo - Os ex-BBBs Gui Napolitano, Marcela Mc Gowan, Flayslane, Gabi Martins, Daniel e Victor Hugo estiveram em um restaurante de São Paulo, na tarde deste domingo. Os amigos parecem ter deixado todas as brigas para trás e se divertiram juntos. Enquanto estiveram no local, eles foram abordados por várias pessoas e tiraram muitas fotos com os fãs. Flay levou o filho, Bernardo, de dois anos. No Stories, ela disse que a reunião era uma "confraternização".