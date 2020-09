Viviane Araújo comemora aniversário do namorado e da sogra

Rio - Viviane Araújo postou no Instagram, neste domingo, algumas fotos da comemoração do aniversário de seu namorado, Guilherme Militão, e da sogra, Yara. A festa teve como tema o time Vasco da Gama e contou até com bolo personalizado.

Galeria de Fotos Viviane Araújo comemora aniversário do namorado, Guilherme Militão, e da sogra, Yara Reprodução Internet

"Comemorando o niver do meu amor e da sogrinha hoje", escreveu Viviane na legenda das fotos. Antes da festa, Viviane já havia postado fotos de outros momentos românticos em comemoração ao aniversário do namorado. "É o amor da minha vida todinha", se derreteu.