Namoro vai bem! Bianca Andrade e Fred postam vídeo com as respectivas sogras

Rio - Parece que o namoro de Bianca Andrade com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, está ficando sério. A influenciadora digital postou no Instagram, neste domingo, um vídeo em que o casal aparece se divertindo, dançando com as sogras.

"Não estamos postando um vídeo com as sogras não, né?", brincou Bianca na legenda da foto. O casal e suas respectivas mães passaram o domingo juntinhos.

"Deus me livre, não sabia que shippava até ver isso", brincou uma seguidora. "Ah que lindos", disse Mari Gonzalez, que participou do "BBB 20" com Bianca. "Como eu amo te ver feliz", disse a ex-BBB Marcela MCGowan. "Tem coisa que é pra ser", disse uma seguidora.