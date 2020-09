CRUSH! A websérie musical adolescente já está no ar, no YouTube

Idealizada por Mariana Azambuja, que também escreveu o roteiro ao lado de Felipe Junqueira, com direção musical de Lulu Joppert e direção de Rogério Garcia e Yuri Farage, a primeira temporada de "CRUSH! A websérie" terá seis episódios, com duração média de 20 minutos cada. O primeiro já estreou nesta segunda-feira. Para conferir, acesse o link: https://www.youtube.com/issoecrush

A websérie conta a história de três melhores amigos, Madu, Pedro e Ciça, além de outros alunos da Escola Internacional do Rio de Janeiro, como o carismático Lucas, o bad boy Miguel e o recém-chegado Gui, e revela experiências vividas no universo teen, trazendo à tona, discussões sobre temas como relacionamento, amor, amizade, nudes, ciúmes, preconceito, gordofobia, solidariedade, aplicativos de mensagens, música, entre outros.

Na pele de Mila, uma jovem de muita atitude, empoderada, estilosa e doce ao mesmo tempo, ela promete muitas aventuras, romances e muita história linda que vem por aí. "Estou muito ansiosa e animada pela vinda da Mila, essa menina de atitude! Espero que o público também se identifique da mesma forma que eu, com a Websérie! Está incrível! Muito amor e carinho com todos os envolvidos no processo! Espero que o público consiga perceber todo nosso empenho que colocamos na obra! Gravamos o musical, bem antes da pandemia. Então, vamos passar um recado bem positivo para o publico", declarou a atriz.

As gravações foram realizadas no Rio de Janeiro, durante 20 dias, em janeiro, antes da pandemia, e traz também a importância das músicas para os jovens, que foram selecionadas por Mariana e Lulu – que fez a

preparação vocal de todo o elenco. Segue viva ainda a ideia inicial de levar o projeto para os palcos.



"Nossa expectativa é que a primeira temporada atraia alguma das plataformas de streaming ou bons patrocinadores, para que venham várias outras temporadas, além de uma superprodução de teatro musical e, quem sabe, possamos ainda levar CRUSH! para o cinema ou para a TV" completa Mariana Azambuja.