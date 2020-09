Com vídeo na Web, Alok e Romana Novais revelam nome da filha que estão esperando

Rio - Alok e Romana Novais revelaram o nome da filha que o casal está esperando. Eles postaram um vídeo no Instagram com imagens da família. "O amor não se divide, ele se multiplica. Raika", escreveram nas redes sociais.

"Apaixonada por esse nome! Lindo, marcante, forte, diferente, com significado! Raika mil vezes. Nossa menina", comentou Romana na publicação do marido. Em sua própria página, Romana também postou o vídeo e explicou a escolha do nome. "Bonita (de origem espanhola) e deusa do vento (sânscrito). Filha, você já chegou me permitindo sentir as melhores emoções", escreveu.

Além de Raika, Alok e Romana também são pais de Ravi. Em agosto, o casal fez um chá de revelação com direito a fogos de artifício ao descobrir o sexo do bebê.