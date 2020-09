Angélica volta a falar de vibrador: 'É vida'

Rio - A apresentadora Angélica voltou a falar sobre o uso de vibradores e acabou entrando para os assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira. A primeira vez em que falou sobre o assunto foi em entrevista a Sabrina Sato.

Dessa vez, a apresentadora disse em entrevista ao "O Globo" que ficou surpresa com a repercussão da conversa que teve com Sabrina. "As pessoas ainda se espantam com isso", disse Angélica, se referindo ao espanto por ela falar sobre vibradores.

"Depois tiveram memes, ‘nossa, coitada, poxa, o Luciano, hein?’. Uma coisa que você fala: ‘Gente, precisamos falar mais desses assuntos, para libertar as pessoas de umas amarras. Vibrador é vida’", reforçou.

Angélica também contou que a pandemia não atrapalhou sua rotina amorosa com o marido. "Ele ‘saía’ para trabalhar às 8h, eu só o via no almoço e depois às 18h. Eu ficava na função com as crianças. E a gente tinha um espaço para namorar à noite, para conversar sobre o dia. Solidificou ainda mais", disse.