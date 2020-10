Pabllo Vittar Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado há 4 segundos

Rio - Pabllo Vittar fará uma festa de Halloween no dia 31 de outubro, a partir das 9h. A cantora anunciou que o evento terá 18 horas de duração e as participações de Kim Petras, Nina Kraviz, Alice Glass, Christine and The Queens e da brasileira Milian Dolla.

"É uma honra ajudar na organização desse evento e reunir todos esses artistas que além de meus amigos, são músicos incríveis. Vamos todos colocar nossas fantasias para o Halloween online", disse Pabllo. A cantora também contou que o evento será transmitido em seu perfil na plataforma Twitch.

