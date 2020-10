Maisa Silva é a apresentadora do Tudum deste ano Diego Padilha / Divulgação Netflix

Por O Dia

Rio - O "Tudum", evento promovido pela Netflix, está de volta. Depois de atrair mais de 50 mil pessoas no ano passado, o evento agora terá o formato de almanaque. Serão cerca de cem páginas, em versão física e digital, trazendo histórias, jogos e outras atividades interativas sobre as séries e filmes da Netflix. O almanaque é gratuito.

Com 100 mil exemplares impressos, o almanaque será distribuído em todo o Brasil e contém entrevistas, curiosidades e quizzes com os personagens das produções do catálogo, matérias sobre temas importantes ligados à representatividade e diversidade presentes nos conteúdos da Netflix, além de itens colecionáveis como adesivos, paper toys e pôsteres.

Publicidade

As inscrições para receber o almanaque impresso em casa abrem dia 16 de outubro pelo site: tudumnetflix.com.br. Já a partir do dia 26 de outubro o almanaque pode ser acessado em sua versão digital, pelo mesmo endereço.

Festival digital

Publicidade

Entre os dias 3 e 5 de novembro, o TUDUM se transforma em um festival digital que poderá ser assistido por todos os fãs mundo afora no YouTube da Netflix Brasil ou pelo site.

O Lee de A Barraca do Beijo, a Mindy e o Gabriel de Emily em Paris, a Sofía e o Raúl de Control Z, a Rita, o Doni e o Nando de Sintonia, o Felipe Castanhari de Mundo Mistério e o cantor Emicida são alguns dos convidados já confirmados que irão bater um papo com a apresentadora desta edição do TUDUM, Maisa Silva.

Publicidade

Os fãs ainda terão a oportunidade de participar diariamente de um encontro virtual cara a cara com seus ídolos.