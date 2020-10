Jade Magalhães, noiva de Luan Santana Ag. News

Rio - Jade Magalhães, ex-noiva de Luan Santana, ganhou cerca de 200 mil seguidores após o anúncio de sua separação do cantor. A estilista fez um desabafo, na manhã desta segunda-feira, falando sobre o término. Na ocasião, ela tinha um milhão de seguidores. Na noite do mesmo dia, o número de pessoas interessadas no perfil de Jade já tinha aumentado para 1,2 milhão.

"Eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente. Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim. Algumas situações nem sempre são da maneira que gostaríamos que fossem", escreveu Jade ao anunciar o término do noivado.

Famosos como Marina Ruy Barbosa, Padre Fábio de Melo, Romana Novais, mulher de Alok, entre outros, mandaram mensagens de carinho para Jade nas redes sociais. Depois que Jade confirmou o fim, Luan também fez um longo texto falando sobre a separação.

"Parecia que ia acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que ia dar câimbra nos cotovelos... mas, no fim, deixamos o destino fazer o trabalho dele", escreveu o cantor.