Publicado 20/10/2020 13:09 | Atualizado 20/10/2020 13:20

Rio - A ex-BBB Aline Gotschalg está nas Ilhas Maldivas com o marido, o também ex-BBB Fernando Gotschalg. A influenciadora digital postou fotos de seus dias na ilha paradisíaca e aproveitou para dar dicas para suas seguidoras nas redes sociais. "Dicas pra viajar com pouca bagagem: Usem a camisa do boy!", escreveu Aline na legenda da foto.

