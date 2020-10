Virgínia Fonseca e Zé Felipe Reprodução

Por O Dia

Publicado há 3 segundos

Zé Felipe contou ter sofrido ameaças de Mallu Ohana, após o cantor e a namorada, Virgínia, terem desmentido a influencer sobre as traições de Gusttavo Lima.



Em um áudio enviado para a jornalista Fabíola Reipert, Mallu conta que estava com o filho de Leonardo e a namorada, quando Gusttavo investiu nela. Logo após os áudios vazarem, Virgínia desmentiu toda a história.

No Instagram, Zé Felipe também foi reforçar a versão da namorada, e contou que Mallu está ameaçando o casal. "Mallu, você mandou mensagem hoje para o João Victor, ameaçando, falando que ia contar coisas minhas e da Virginia. Primeiramente, você viu a gente uma vez na sua vida. A gente teve o desprazer de conhecer você. Segundo, se você começar a falar de mim e da Virginia e começar a inventar qualquer coisa, sejam um a, você se prepara, que a gente está equipado igual ao exército dos Estados Unidos. As consequências serão com você. Faça o que quiser", disse.