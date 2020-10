Por O Dia

A live dessa semana do jornal O Dia será com a apresentadora Fernanda Catania, mais conhecida como Foquinha. Após anos trabalhando em revistas como Capricho e Rolling Stones, a jornalista resolveu se aventurar no Youtube e, desde de 2015, fala sobre entretenimento, cinema, TV, música e todos os assuntos que circulam na cultura Pop. Você é nosso convidado: o bate-papo é nesta quinta-feira, 22, às 16h, no Instagram do @odiaonline