Emma Roberts AFP

Por O Dia

Publicado há 1 segundo

Emma Roberts não gostou de ter a gravidez revelada pela mãe. Kelly Cunningham, mãe da atriz, acabou falando sem querer sobre o neto nas redes sociais.



No programa "Jimmy Kimmel Live!", a atriz contou sobre o ocorrido. "Eu estava mantendo minha gravidez bem discreta, mas, infelizmente minha mãe tem Instagram. Mães e Instagram: essa é uma combinação ruim”, contou Roberts. "Ela deu com a língua nos dentes.

Emma explicou que deu um iPhone para a mãe de presente, mas que isso acabou virando um desastre, pois Kelly não sabe mexer no aparelho. Sem querer, a mãe da atriz começou a trocar mensagens com os seguidores no Instagram. E, com isso, revelou sobre a gravidez da filha.

"Foi um desastre, e descobri tudo em um avião. Então não pude ir até ela, não pude ligar para ela ou atacá-la", relembrou Roberts. "Eu podia apenas enviar uma mensagem a ela e pedir para que parasse."

“Meus amigos estavam me mandando capturas de tela, era inacreditável. E quando eu disse a ela: 'Mãe, você revelou minha gravidez', ela respondeu: 'Emma, você anunciou isso'. E eu falei: 'Não, não disse, foi um tabloide.' E ela: 'Ah, isso não ficou claro'".



Irritada com a situação, Emma Roberts bloqueou a mãe nas redes sociais.