Julia Joia em Zen Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/10/2020 21:08 | Atualizado 21/10/2020 07:33

Mais um lançamento pop alto astral para o repertório da Julia Joia. A cantora carioca de 19 anos lançou, nesta sexta-feira, seu mais novo single, “Zen”, que contou com o talento da Bibi, compositora de Desce pro Play(Pa Pa Pa) da Anitta. A música que fala sobre auto estima e auto cuidado também vem acompanhada de um video clipe motivador, onde Julia desmistifica o padrão de beleza e expõe complexos pessoais em relação ao corpo.

“‘Zen’ é um desabafo sobre todas as reclamações que fazemos durante o dia, sobre querer fugir das noias que nós mesmos criamos, e de querer sempre o que não temos. Passa essa mensagem de aceitação. Em uma das cenas escolhi mostrar um momento importante e que vivi durante anos, vendo as minhas

amigas com corpos desenvolvidos e peitos grandes, enquanto o meu era o único que não crescia. Foi um super complexo pessoal meu. Reflete e traduz muito a parte mais íntima de mim", conta Julia.