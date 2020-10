Por O Dia

Publicado 21/10/2020 16:00 | Atualizado 21/10/2020 16:13

A jornalista e colunista de celebridades será entrevistada pelo trionesta quarta-feira, às 16h, no Instagram (). O Salad3 é um trio formado por Rafaela Vasconcellos, Graziela Pamplona e Melissa Dalpiaz Dias que decidiram, juntas, compartilhar dicas de estilo de vida.Fábia Oliveira mantem uma coluna de fofocas sobre famosos no jornal O Dia desde 2019. Começou como assistente do Leo Dias e hoje em dia trilha seu próprio caminho dando notícias exclusivas e de credibilidades.