Nego do Borel posa com Anitta Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 09:24 | Atualizado 22/10/2020 09:28

Rio - Anitta resolveu se pronunciar sobre as polêmicas fotos para as quais posou ao lado de seu amigo Nego do Borel. Nas imagens, a cantora e o funkeiro aparecem em clima de pegação no banheiro. Alguns internautas disseram que as fotos eram falta de respeito com Duda Reis, namorada de Nego do Borel.

fotogaleria

Publicidade

Anitta garantiu que Duda sabia das fotos e que não ficou chateada. "Corta pra eu e ela cantando karaokê na minha sala e meu boy do momento ajudando a bee e o Nego a tratarem a foto. Ai gente, vocês são muito juízes... A única coisa que ela disse foi que a próxima tem que ser ela no lugar do Nego. E eu pedi para só esperar mais umas plásticas para eu passar menos vergonha do lado dela. Apenas... A vida não é pesada desse jeito, não. Só quando vocês escolhem que seja", escreveu Anitta nos comentários.

"Tô vendo o povo falando da Duda. Gente, ninguém é doido de fazer algo sem a menina estar de boa, né... Duda é mara e sabe que eu e Nego somos irmãos do nível de um ver o cocô do outro, de discutir, fazer pazes na mesma hora. Eu, hein. Ele veio aqui trazer um negócio pra mim e quando chegou eu tava fazendo foto zoando com minhas bee. Ele adorou e quis umas fotos da hora também. Se a Duda fizer o mesmo com um amigão dela e o Nego se emputecer eu mesma acabo com a raça dele rs", afirmou a cantora.