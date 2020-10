Virgínia Fonseca exibe barriga sarada: ’Onde está meu nenê?’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 09:40 | Atualizado 22/10/2020 09:45

Rio - A influenciadora digital Virgínia Fonseca, de 21 anos, postou no Stories, do Instagram, uma foto em que aparece mostrando sua barriga sarada. Virgínia anunciou recentemente que está esperando um filho do namorado, o cantor sertanejo Zé Felipe, de 22. "Por onde anda meu nenê?", brincou a influenciadora na legenda da foto.

fotogaleria

Publicidade

A gravidez de Virgínia pegou todo mundo de surpresa e já causou muita especulação nas redes sociais. Ela e Zé Felipe namoram há apenas quatro meses. A influenciadora passou recentemente por uma lipo lad, um procedimento para deixar os gominhos da barriga em evidência. Ela contou que precisou parar de tomar anticoncepcional para fazer o procedimento e que acabou engravidando antes de conseguir colocar o DIU.