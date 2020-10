Luan Santana responde perguntas dos seguidores nas redes sociais Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 11:03 | Atualizado 22/10/2020 11:06

Rio - Luan Santana respondeu algumas mensagens nas redes sociais nesta quarta-feira e aproveitou para afirmar que vai tentar interagir mais com os fãs. Mais cedo, vários fã-clubes do cantor haviam divulgando um comunicado anunciando que fariam uma paralisação em suas atividades e alegando falta de contato e de atenção por parte do sertanejo.

fotogaleria

Publicidade

"Faz mais stories, por favor. Estou morrendo de saudade", disse uma admiradora. "Vou tentar mostrar mais para vocês", respondeu o cantor. "Está trabalhando muito?", perguntou outra seguidora. "Demais. Vem coisa boa por aí", disse Luan. Luan Santana chegou ao México no domingo, um dia antes de Jade Magalhães confirmar que ela e o cantor romperam o noivado.