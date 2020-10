leonardo divulgação

Leonardo desabafou após a saída de Zé Felipe de casa. O rapaz se mudou para uma residência vizinha a do pai com a namorada Virginia Fonseca.



Em um vídeo nas redes sociais, o sertanejo conversou com a mulher sobre como estava triste com a mudança do filho. "Amor, como que ficou essa casa sem o Zé Felipe?", perguntou Poliana. "Uma bosta!", respondeu Leonardo. "Ele está sentindo falta do Zé Felipe demais", explicou Poliana. "(Sinto falta) do Zé e da turma que andava com ele. Podem largar essa casa e voltar todo mundo para cá".

Recentemente, Virginia anunciou que espera o primeiro filho com Zé Felipe.