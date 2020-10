Por Nathalia Duarte

Publicado 22/10/2020 15:24 | Atualizado 22/10/2020 15:24

No novo reality apresentado por Sabrina Sato, para arrumar um amor, será preciso olhar além das aparências. Afinal, todos os pretendentes serão iguais. Game dos Clones, que estreou dia 16 na Amazon Prime Vídeo e começa a ser exibido dia 30 na RecordTV, tem como premissa a busca do match perfeito, mas os solteiros terão a difícil missão de escolher apenas um candidato, entre sete com a mesma aparência.

"É aí que tá a charada. A lição que a gente aprende é que o que vale é a essência, a personalidade. Vai muito além da aparência. Apesar de todos serem muito parecidos fisicamente, ninguém era parecido com ninguém", explica Sabrina.

Ao todo, o reality terá dez episódios. Em cada, um solteiro dirá quais características físicas mais o atraem em uma pessoa. A produção, então, escolhe sete pessoas, com os mesmos traços ditos pelo participante e, em meio a dates, provas e festas, esse solteiro terá que escolher apenas um para ser seu par perfeito.

"É surpresa atrás de surpresa. Os solteiros são o tempo inteiro surpreendidos. Imagina chegar numa casa e dar de cara com sete clones de crushes seus. Eu não achava possível encontrar pessoas com características físicas tão parecidas. Mas a maior surpresa é descobrir que cada um é único mesmo. Não tem jeito. Isso é o mais interessante", diz a apresentadora.

Sabrina ficou tão envolvida no game que precisou se segurar em alguns momentos para não influenciar nas escolhas dos participantes. "O maior desafio para quem estava participando era escolher uma pessoa só no final. Eu tinha que pensar como se fosse pra Zoe. Eu não vou poder escolher por ela, nem opinar quando ela arrumar namorado. Então, eu não podia no reality também", brinca.

De três finalistas, dois são descartados e a difícil missão de dar o fora nos que não foram escolhidos também era de Sabrina, que confessa até ter aprimorado essa habilidade. "Eu fiquei craque em dar fora, e até peguei um pouco de trauma de dar fora nas pessoas (risos)", garante.

Galeria de Fotos Sabrina Sato Reprodução do Instagram Sabrina Sato Reprodução do Instagram Sabrina prefere clones da Zoe. 'Um (Duda) já faz muita bagunça. Sete pra quê?' Tato Belline / Divulgação Sabrina Sato MICHELLE TOMAZ / Divulgação Sabrina Sato MICHELLE TOMAZ Sabrina Sato MICHELLE TOMAZ

Desafio da quarentena

Filmado durante a quarentena, tanto os participantes quanto a produção precisaram seguir uma série

de recomendações da OMS. Dentre elas, ficar isolados uma semana antes das gravações começarem. “Eles entravam mais carentes ainda (risos)”, lembra a apresentadora, que completa: “Foi um grande desafio apresentar esse reality ainda mais nessa época que estamos vivendo. Eu não imaginava que fosse me divertir tanto”, confessa.

Clones do Duda e Zoe

Juntos desde 2016, Sabrina Sato e Duda Nagle são pais de Zoe, que faz 2 anos no mês que vem. Apesar da cumplicidade do casal, ela não quis nem pensar na possibilidade de ter que lidar com clones do noivo. “Eu não ia querer sete do Duda. Um já faz muita bagunça. Sete pra quê? Não rolaria”, diz. Mas, se fosse da

Zoe, a história seria diferente. “Se alguém me dissesse que, se eu engravidasse, viria outra Zoe, eu engravidaria. Mas sem saber como virá, eu prefiro ficar quieta”.