Rio - Criatividade, inovação e resiliência tornaram-se uma espécie de mantra para pessoas ao redor do mundo que viram empregos e outras atividades serem interrompidas em função da pandemia da covid-19. Para o músico e engenheiro de mixagem Daniel Lima, de 32 anos, o período desafiador foi o combustível necessário para desenvolver um projeto inédito e autoral - a gravação de um miniálbum (EP) totalmente independente - instrumentos, gravação e divulgação feitos unicamente por ele.

Morador de Icaraí, Daniel foi atingido diretamente pela pandemia quando o estúdio de dublagem onde trabalha precisou ser fechado devido a quarentena. Buscando uma forma de continuar sendo produtivo, o niteroiense, guitarrista em bandas de rock e heavy metal da cidade, decidiu voltar à ativa, mas mantendo as recomendações de segurança para contenção do vírus à risca. Em cerca de quatro meses ele cantou e tocou, gravou e lançou um disco contendo seis faixas, batizado de “Music in the Box”, sozinho e sem sair de casa.



"Desde o início segui as recomendações de prevenção e decidi usar o tempo livre para tocar esse projeto. Tudo através do meu Home Studio, não precisei sair de casa em momento algum quando estava trabalhando e acho que a pandemia, de uma certa forma, me deu inspiração para inovar, buscar formas de desenvolver um trabalho diferente e que tivesse qualidade", detalhou Daniel, que lançou o miniálbum em plataformas como Spotify, Itunes, Youtube e Soundcloud.



Em busca de maior engajamento, Daniel ainda gravou um videoclipe para a faixa “Nevermore”, e destacou que, embora desafiador e diferente, a resposta vem sendo positiva e dá fôlego para uma sequência. "É uma realidade totalmente distinta dos processos convencionais de criação, apresentação e gravaçao músical, isto porque fiz tudo por conta própria, usando os recursos que tive ao meu alcance em casa e sem esquecer do trabalho de distribuição, arte, etc. Embora experimental o feedback está sendo positivo e estou otimista para crescer ainda mais", explicou o músico, que possui diversos videos em seu canal do YouTube de gêneros diversos.



As músicas e vídeos de Daniel podem ser conferidos nas plataforma de streaming musical Spotify, Deezer, Itunes, Apple Music, Pandora - como Music In The Box - ou em seu canal oficial no Youtube (www.youtube.com/c/DanielLimaMusicOfficial).