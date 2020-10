Por O Dia

Publicado 22/10/2020 21:05 | Atualizado 23/10/2020 09:46

Fernanda Catania, mais conhecida como Foquinha, é jornalista de entretenimento, repórter e apresentadora brasileira. Na internet, faz sucesso com vídeos no Youtube e seus podcasts. A influencer concedeu uma entrevista ao Instagram do jornal O Dia nesta quinta-feira, 22, para falar de carreira, projetos, e histórias engraçadas que já viveu com famosos.

Publicidade

Foquinha, que teve passagens nas revistas como Capricho e Rolling Stone, narrou algumas situações curiosas e divertidas em suas pautas: ‘Fui entrevistar o elenco de 13 Reasons Why e, durante o coffee break, me avisaram que a minha bunda estava suja”, divertiu-se a jornalista, que justificou que havia sentado em uma empadinha. “Outra vez fui entrevistar o elenco de outra série pela internet e, na minha vez de falar, o celular caiu. E só tinha cinco minutos para fazer as perguntas”, concluiu.



Questionada sobre as entrevistas que já fez, ela contou que a mais especial foi com o Ed Sheeran. “Ele é meio tímido, eu queria fazer algo inusitado com ele. Na época estava no auge da sarrada aqui no Brasil. Pensei que seria tudo se ele desse uma sarrada! Fizemos juntos e foi maravilhoso”. Além de citar seu encontro com Katy Perry, Foquinha destacou Anitta por um motivo muito especial: “Foi a primeira capa da vida dela. Poder analisar a evolução tanto na carreira dela quanto na minha é muito legal”, explicou.



Ainda no bate-papo, Foquinha – indicada ao prêmio de influenciadores do ano - foi questionada por uma seguidora sobre uma fofoca que rola desde 2016, sobre a possibilidade de ter tido um affair com o ator Caio Castro. A influencer respondeu rindo: “Caio é meu amigo, temos uma relação muito próxima e por isso surgiu essa questão. Mas não tem nada a ver! Inclusive tem um vídeo recente com ele no meu canal”, concluiu.



Foquinha ainda narrou situações constrangedoras vividas na cobertura do Rock in Rio e na entrevista ao elenco de La Casa de Papel, além de falar de projetos com a Netflix. Toda a íntegra dessa live, concedida a Agnes Rigas, integrante da equipe de Redes Sociais, você pode conferir no nosso canal do Foquinha ainda narrou situações constrangedoras vividas na cobertura do Rock in Rio e na entrevista ao elenco de La Casa de Papel, além de falar de projetos com a Netflix. Toda a íntegra dessa live, concedida a Agnes Rigas, integrante da equipe de Redes Sociais, você pode conferir no nosso canal do Youtube

Publicidade