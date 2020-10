Por O Dia

Publicado 23/10/2020 10:05 | Atualizado 23/10/2020 14:08

Rio - Todos os sábados de outubro, o programa 'Leia para uma Criança' recebe convidados em eventos online e ao vivo para falar sobre temas atuais com base em livros infantis. Neste sábado (24), o nome da semana é Gilberto Gil, que conversa sobre empatia após a leitura do livro 'O Apanhador de Acalantos' - baseado em uma das histórias vencedoras da Olimpíada da Língua Portuguesa de 2019. A escritora Beatriz Pereira Rodrigues, de Catalão - GO, tinha apenas 13 anos quando escreveu a redação. A live acontece pelo Facebook e YouTube do Itaú Unibanco, às 16 horas.

fotogaleria

O evento é dividido entre mediação de leitura, conversas com especialistas, participação do público por meio das redes sociais e muita música. A apresentação fica por conta da atriz Fernanda Rodrigues e da professora e youtuber Flávia Calina, que promovem a interação entre os participantes, o público na internet e um convidado do Itaú Social com o uso da hashtag #LivedoLeia. O conteúdo musical é do Palavra Cantada, interpretando músicas conectadas com o tema do dia.Essa é a terceira live da programação. A primeira aconteceu no dia 10 de outubro com o debate do tema saúde, com o médico e escritor Drauzio Varella, e a segunda foi no último sábado (17/10), falando sobre meio ambiente, com a participação da cantora e apresentadora Gaby Amarantos.“A cada ano temos ampliado o alcance e a experiência do Leia através do uso da tecnologia, a criação do “Live para uma criança” foi um passo importante do banco neste sentido. A leitura tem diferentes impactos na vida das pessoas e desde o começo da campanha há 10 anos, seguíamos reforçando este conceito, de que a leitura é empoderadora e muda vidas. Hoje, chegou nosso momento de efetivamente mostrar seu poder de transformação, relacionando temas atuais a livros infantis”, comenta Eduardo Tracanella, diretor de Marketing Institucional e Atacado do Itaú Unibanco.A iniciativa do “Leia para uma Criança”, vencedora do Prêmio Jabuti em 2019, faz parte do programa Itaú Criança, do Itaú Social, e integra uma das causas que o Itaú Unibanco apoia, a da Educação. O programa multiplataforma com campanha criada pela DPZ&T conta também com um hub de conteúdo, uma estante digital com mais de 16 livros, dicas para a mediação de leitura infantil e diversos conteúdos ligados ao universo da leitura. Para acessar, basta entrar em https://www.euleioparaumacrianca.com.br/.