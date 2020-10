Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 16:06 | Atualizado 23/10/2020 16:10

A inteligência emocional é tão importante para o desenvolvimento da criança quanto as habilidades cognitivas. O que muitos pais não sabem é como desenvolver essa capacidade nos filhos e quais ferramentas usar. Aprender a lidar com os sentimentos e a realizar mindfulness: essa é a proposta da obra “A mágica da respiração”, escrita pelo psicólogo americano, Christopher Willard e pela educadora Wendy O’Leary. O lançamento do selo Caminho Suave, do Grupo Editorial Edipro, convida o pequeno leitor a respirar junto com a história e descobrir que dentro dele tem algo com um poder mágico e transformador para lidar com as frustrações do dia a dia.

O livro também inclui um guia de técnicas para que pais e cuidadores possam ajudar os pequenos a desenvolverem a atenção plena (mindfulness) inspiradas nos ensinamentos do professor zen Thich Nhat Hanh. Com a prática deste simples hábito e da imaginação, a criançada poderá lidar melhor com os sentimentos para acalmar-se e ser mais feliz. Com as ilustrações coloridas e divertidas de Alea Marley o livro é indicado para ser usado em casa e nas escolas. A mágica da respiração apresenta diversas lições práticas para desenvolver melhor o emocional, ao misturar consciência da respiração e brincadeira. Com valor de R$ 41,90, pode ser adquirido na Amazon.



Brincadeiras para toda a família em casa



Um levantamento feito na província chinesa de Xianxim com 320 crianças e adolescentes no início da pandemia apontou, entre diversos problemas de comportamento, que 36% estão mais dependentes dos pais, 32% sofrem de desatenção, 21% tem falta de sono e 13% estão mais agitados. Como a pandemia continua sendo uma realidade, especialistas alertam as famílias a encontrarem alternativas para entreterem as crianças, como forma de minimizar os efeitos psicológicos e emocionais do isolamento e também estimular uma rotina de atividades físicas.

Com base nisso, a profissional de educação física e mãe de duas crianças, Gabriela Cangussú, ensina brincadeiras divertidas, que unem toda a família e são uma distração pra lá de saudável para os pequenos. Tudo é gravado e se transforma em aulas de exercícios online dentro da plataforma Queima Diária. Lançado em plena pandemia, o programa Divertindo as Crianças ajuda as crianças a gastarem energia e se manterem ativas, mesmo dentro de casa. As aulas são de 7 a 10 minutos, divididas em 2 séries com 4 exercícios de 40 segundos cada, para toda família gastar energia se divertindo.



Jogo desperta nas crianças o interesse pela máscara de proteção



Muitos pais têm dificuldade ao explicar aos pequenos a importância da utilização da máscara e, até mesmo, fazer com que utilizem da forma correta. Pensando nisso, a Copag criou o jogo para tornar esse momento muito mais divertido e, com a opção de personalização, as crianças passam a ter vontade de utilizar e mostrar sua arte por aí. Ele é composto por duas máscaras de tecido, conforme recomendações de órgãos de Saúde, em dupla camada, para a criança utilizar como proteção. As máscaras são laváveis e reutilizáveis e já vêm com duas opções de estampas customizáveis com giz de cera, para soltarem a imaginação! A brincadeira começa com um cenário onde alguns monstrinhos estão causando a maior confusão. É aí que as crianças são desafiadas a encontrar o maior número deles, antes do seu amiguinho.

Mas, para não correr risco de ser pego pelos monstros, é preciso usar um aliado super especial: a máscara de proteção. De maneira recreativa e divertida, o jogo ensina as crianças a se protegerem, além de vir com 10 cartas que mostram em quais ambientes elas devem utilizar máscara. A indicação de uso é para crianças a partir de 3 anos, sob acompanhamento dos pais ou responsáveis. O Jogo das Máscaras chega com o preço de R$39,99 e pode ser encontrado nas principais lojas de brinquedos do Brasil, como Ri Happy, PB Kids e também na loja online da Copag.



Crianças x medos e insegurança



Pingo decidiu sair da cachoeira, onde vivia, para buscar novas experiências que fizessem seu coração vibrar feliz. Inicialmente, contagiado pelo medo dos amigos, ele hesitou. Depois, motivado por seu coração, decidiu seguir viagem sozinho. Essa gota d’água corajosa e inovadora é a protagonista de estreia do projeto “Siga seu coração feliz”, criado pela escritora carioca Jane Riche, com o objetivo de abordar as adversidades de forma lúdica. Após encontrar um bosque completamente branco, Pingo esbarra numa folha e sente-se feliz por viver uma experiência diferente num lugar mágico. É assim que o personagem estabelece uma conexão definitiva e poderosa com seu coração feliz. Em “Pingo teve uma ideia”, da Editoria Pi Puí, o protagonista encontra força dentro de si para viver aquilo que acredita. O livro chega em dois formatos: e-Book, por R$12,28 (link de venda https://amzn.to/39Hps6Y) e físico, por R$40,00 (link de venda https://www.jamerbooks.com.br).



Para reequilibrar as emoções da garotada



Interessada no universo infantil e atenta a rotina atribulada das crianças, a terapeuta floral e aromaterapeuta Marcia Rissato, à frente também da empresa Monas Flower, acaba de lançar uma linha de produtos, voltada para o equilíbrio das emoções dos pequenos. Batizados de Pomanderzinho®, os produtos são voltados para os sentimentos e estados que a terapeuta tem percebido nas crianças, como o medo, a falta de foco, tristeza e ansiedade.

A ideia é ajudar no equilíbrio das emoções, numa época de velocidade frenética, em cotidianos precocemente agitados. Os produtos da nova linha combinam os benefícios dos óleos essenciais às propriedades dos florais de Bach, proporcionando sensações positivas, que nomeiam cada produto: Abraço de Mãe, Alegria e Foco. O quarto produto é o Yoga, que ajuda no relaxamento e na prática da atividade. O mix dos óleos essenciais e de florais de Bach usados em cada versão varia de acordo com a sensação que se quer atingir. Os produtos podem ser encontrados em mais 100 pontos de venda, desde farmácias conceituadas, lojas de produtos naturais, além do e-commerce (www.monas.com.br).



Gil para crianças



Todos os sábados de outubro, o programa "Leia para uma Criança" recebe convidados em eventos online e ao vivo para falar sobre temas atuais com base em livros infantis. E neste sábado (24), o encontro será com Gilberto Gil, que conversará sobre empatia após a leitura do livro "O Apanhador de Acalantos" - baseado em uma das histórias vencedoras da Olimpíada da Língua Portuguesa de 2019. A escritora Beatriz Pereira Rodrigues, de Catalão - GO, tinha apenas 13 anos quando escreveu a redação. A live acontece pelo Facebook e YouTube do Itaú Unibanco, às 16h. O evento é dividido entre mediação de leitura, conversas com especialistas, participação do público por meio das redes sociais e muita música.

A apresentação fica por conta da atriz Fernanda Rodrigues e da professora e youtuber Flávia Calina, que promovem a interação entre os participantes, o público na internet e um convidado do Itaú Social com o uso da hashtag #LivedoLeia. O conteúdo musical é do Palavra Cantada, interpretando músicas conectadas com o tema do dia. Em tempo: a iniciativa do "Leia para uma Criança", vencedora do Prêmio Jabuti em 2019, faz parte do programa Itaú Criança, do Itaú Social, e integra uma das causas que o Itaú Unibanco apoia, a da Educação.

O programa multiplataforma com campanha criada pela DPZ&T conta também com um hub de conteúdo, uma estante digital com mais de 16 livros, dicas para a mediação de leitura infantil e diversos conteúdos ligados ao universo da leitura. Para acessar, basta entrar em http://www.euleioparaumacrianca.com.br/. A Live para uma Criança com Gilberto Gil pode ser acessada por meio do http://www.facebook.com/itau e http://www.youtube.com/bancoitau/



Primavera das Mães



Quem somos nós além de mães? Após anos de estudo e trabalho em torno da infância e da maternidade, a comunicadora Luísa Alves reunirá mães virtualmente por duas semanas para um percurso de resgate da energia de transformação feminina. Entre os dias 14 e 28 de novembro, com três grandes encontros virtuais, tarefas e debates em grupo, as participantes vão refletir sobre inúmeros temas que envolvem o feminino, o cuidar e o cuidar de si.

Em parceria com a Brava - Coworking de Mulheres, em São Paulo, a pesquisadora propõe encontros que trazem a metáfora das flores com a primavera e também com referência ao Florescer na psicologia positiva, em etapas que envolvem muitos temas como o passado de cada mulher, capacidade de superação, suas referências de feminino, dores e delícias da maternidade, culpa, auto-observação, protagonismo, produtividade, liberdade e autoconfiança. Vale lembrar que, desde já, ocorrem encontros virtuais gratuitos sobre alguns dos livros abordados no percurso.

A Brava dispõe de algumas vagas sociais para mulheres com dificuldades financeiras. O evento “Primavera das Mães - Percurso de florescimento da mulher forte que existe na gente” terá encontros virtuais em 3 sábados, grupo de discussão e livro com textos e tarefas diárias. Inscrições abertas pelo Primavera das Mães. Mais informações pelo Instagram https://www.instagram.com/euloooalves e site da Brava https://bravasp.com.br/



Menu especial para Halloween



Doce ou travessura? Seja qual for a sua escolha, a D.A Gastronomia lança seu novo menu para quem deseja comemorar a tradicional festa de Halloween em grande estilo. A marca apresenta um kit completo cheio de criativas gostosuras temáticas, que prometem fazer desta data, uma reunião memorável. O menu especial de Halloween pretende resgatar o lado lúdico das famílias, que desejam entreter seus filhos de forma especial, assim como o grupo de amigos que deseja um motivo para se encontrar.

Como entrada, os Mini hot dog de múmias e as Vassourinhas de queijo prato dão aquele clima comemorativo. Como prato principal, os clientes poderão se lambuzar com as opções do saboroso Bobó de camarão, ou Consume de cenoura com gengibre ou ainda da Lasanha à bolonhesa. E, não para por aí. Pensando em cada detalhe, as doces guloseimas, são todas artesanalmente preparadas de forma temáticas. São suspiros decorados, cupcakes de bruxa, aboboras, vassouras e fantasmas, dignos de filmes hollywoodianos. O menu completo para 4 pessoas sai por R$500. Informações e encomendas pelo telefone (21) 99477-8641.



Isolamento, filhos e música



A jornalista e doula Carla Dieguez acaba de lançar seu primeiro álbum, "Todas as cores", em diversas plataformas digitais. São cinco músicas compostas com base em histórias vividas, imaginadas ou ouvidas por ela. Feitas, em sua maioria, durante esse período de isolamento forçado, ela teve a ajuda dos dois filhos para realizar o projeto – Luisa, de 9 anos, ficou algumas vezes no piano com a mãe durante o processo de composição das músicas e dava sugestões, e Bernardo, de 7, dizia quais eram suas preferidas. A coletânea mistura ritmos diversos e bem brasileiros e pode ser encontrada no Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music, entre outras.



Cadeira para auto WEE



A Litet está lançando a cadeira para auto WEE. O produto comporta crianças do grupo 0+, I, II e III e acompanha o desenvolvimento da criança, pois vai dos 0 meses até os 36kgs, ou seja, um produto desenvolvido para permanecer na vida dos pais e filhos por toda a infância. Com quatro opções de reclino e proteção lateral que permitem maior conforto na hora do cochilo, no quesito segurança ela também mostra todo seu potencial, pois tem cinto de cinco pontos e cinco opções de altura do encosto cabeça, com um anel para auxiliar nesse ajuste. Sua instalação ISOFIX reduz riscos de acidentes e garante melhor fixação, dando mais estabilidade e evitando que a cadeira balance durante o percurso. Possui design diferenciado, é super acolchoada e está disponível nas cores preto, azul e cinza. Mais informações em www.litet.com.br ou pelo SAC (11) 3198-0004.