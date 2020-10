Diogo Nogueira retorna aos palcos após se curar da covid-19 Daniel Pinheiro/AgNews

Por O Dia

Publicado 25/10/2020 08:36 | Atualizado 25/10/2020 08:46

Rio - Curado da covid-19, Diogo Nogueira retornou aos palcos neste sábado . O cantor apresentou o show "Pra Todo Mundo Sambar", no Vivo Rio, na zona sul da cidade. Além dos clássicos do samba e sucessos de sua carreira, como "Coisinha do Pai" e "Clareou", ele mostrou canções inéditas do seu próximo projeto audiovisual para o público que esgotou os ingressos presenciais.

Para a realização do espetáculo, a casa de show informou que reduziu a capacidade do espaço para 1/3 do total, além de ter seguido um protocolo que segue as recomendações das autoridades sanitárias e competentes.

Confira fotos: