Claudia Leitte e família Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 25/10/2020 16:34 | Atualizado 25/10/2020 17:06

Claudia Leitte estourou o fofurômetro do Instagram ao compartilhar, neste domingo, uma foto da família reunida para homenagear o marido, Márcio Pedreira, por seu aniversário. Apesar da imagem servir para parabenizar o empresário, foi a pequena Bela, filha do casal, de 1 ano e 2 meses, que roubou a cena.

No clique, a bebê aparece com o bocão aberto, durante um passeio luxuoso de barco na costa dos Estados Unidos, onde moram.

"Feliz aniversário ao meu melhor amigo, parceiro, amor da minha vida! Você é lindo até pelo avesso e eu tenho muito orgulho de tudo o que já fizemos juntos. Que Deus te abençoe com muita saúde, alegrias incontáveis e mais milagres do que esses que já contabilizamos até aqui. 'Te amo até Jesus voltar!'. Ps. Não precisa fazer mais filhos! Obrigada! De nada! Parabéns de novo, minha coisa rica!", legendou a cantora, de 40 anos.