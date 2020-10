Gabigol em shopping do Rio Agnews

Por O Dia

Publicado 25/10/2020 18:08 | Atualizado 25/10/2020 18:08

Gabigol continua fazendo o maior sucesso com a garotada. Se recuperando de uma lesão, o jogadro do Flamengo aproveitou que está afastado dos campos para dar uma volta num shopping da Zona Oeste do Rio. Sozinho e usando máscara de proteção contra o coronavírus, o craque foi reconhecido por fãs que circulavam pelo local. Simpático, ele posou para selfies e distribuiu autógrafos.