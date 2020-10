Faustão tranquila fãs de Julian Laham Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 25/10/2020 19:46 | Atualizado 25/10/2020 20:34

O ator Juliano Laham teve que deixar o quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão do Faustão", ao descobrir um tumor benigno. Neste domingo, o Fausto Silva tranquilizou os telespectadores confirmando que o rapaz passou por uma cirurgia e se recupera bem.



"Juliano foi operado e os médicos estão muito otimistas com a recuperação total. O tumor foi retirado inteiramente sem afetar o rim. Ele deve ter alta logo, logo", avisou o apresentador.

Juliano Laham e Nathália Zannin Globo / Fábio Rocha

Laham descobriu o tumor chamado feocromocitoma logo após estrear no quadro do "Domingão". O ator anunciou sua saída do "Dança", ao vivo, na semana em que o time masculino se aventurou no forró. "Queria muito estar aí junto com vocês dançando um forrozinho nesse palco maravilhoso, mas infelizmente, ou até mesmo felizmente, descobri uma doença. Logo, logo vou ficar bem, vou operar em breve, fazer a cirurgia".



Sensibilizado, mas confiante, Juliano pediu por uma corrente positiva. "Conto com as orações de vocês, o carinho. Quero aproveitar pra agradecer imensamente a você, Faustão, e toda sua equipe que tem cuidado de mim com muito carinho e amor".