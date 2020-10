Por O Dia

Val Marchiori beijo muoooito o noivo, o empresário Julio Caatilho, durante a comemoração do aniversário de 15 anos dos filhos gêmeos, Eike e Victor, no último sábado. Ela realizou um festão em Moema, Zona Sul de São Paulo, numa comemoração reservada para amigos e familiares mais próximos.

A decoração e a produção da festa, que teve tema inspirado no universo dos games, ficou a cargo do cerimonialista Júnior Donatto, a quem Val agradeceu os cuidados numa publicação do Instagram. "O Júnior é incrível, eu não largo mais dele é muito detalhista e super cuidadoso com tudo", disse ela satisfeita.