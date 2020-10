Aitana, Danna Paola e Luísa Sonza Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 09:50 | Atualizado 27/10/2020 09:58

Rio - Mais uma colaboração internacional na carreira de Luisa Sonza. A cantora foi convidada para participar da música "Friend de Semana", com a mexicana Danna Paola, sucesso na série "Elite", da Netflix, e a espanhola Aitana. O trabalho será lançado na próxima quinta-feira.

fotogaleria

Publicidade

No vídeo disponibilizado no YouTube, as musas indicam que o videoclipe será ambientado em uma escola, aumentando a ansiedade dos fãs.