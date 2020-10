Alok Divulgação

Por O Dia

Rio - Alok acaba de revelar através de um vídeo com superprodução que realizará seu primeiro grande Especial de Final de Ano, nomeado como Alive, mesmo título de seu atual single. O especial será transmitido ao vivo no Youtube do DJ no dia 05 de dezembro (sábado). Muitas surpresas – algumas delas inesperadas – estão sendo preparadas e serão comunicadas em breve. Entre elas, está a seleção de nove cidades brasileiras para receberem a ativação de um laser de alto alcance pelo céu. Para isso, o DJ está recebendo sugestões sobre quais municípios o laser deve passar através de comentários que estão sendo feitos em suas redes sociais.