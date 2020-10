Por iG

São Paulo - O grupo 1KILO disponibilizou na íntegra o EP Em Busca de Ouro em todas as plataformas digitais pela ONErpm. O primeiro EP da nova formação do grupo de rap carioca, que agora chega com os MC’s DoisP, Junior Lord, Pelé MillFlows e MZ na linha de frente, mistura boombaps clássicos com speedflows eletrizantes e participações especiais.

Ao total, Golden Era (feat. Kant), Mil Motivos, Selva e Quando Ela Joga (feat. PK) completam o projeto, que tem ainda a faixa-bônus Em Busca Do Ouro, tema do EP.

Nesta semana, o clipe de Mil Motivos estará disponível para todos no canal oficial da 1KILO no YouTube.

“Mil Motivos é uma música que a gente já fez há algum tempo, mas não tem nada mais atual do que a vibe dela hoje dentro do nosso estúdio. O DoisP escreveu o refrão e foi fácil encaixar as outras linhas. O clipe está incrível! Vibe de família mesmo, afinal a 1KILO é isso”, celebra Pelé.

Ouça: