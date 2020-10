José Loreto ajudando na reforma de casa Reprodução do Instagram

Por O Dia

Rodrigo Hilbert, temos companhia! José Loreto decidiu colocar a mão na massa e ajudar na reforma de casa durante a pandemia.

O ator tem se envolvido em todas as etapas da construção. Seja na alvenaria, pintar, cortar madeira, colocar laje, azulejos e até tijolos. O ator tem compartilhado todos os bastidores da construção, que começou em julho, com postagens nas redes sociais com a hashtag #mãosàobracomjosé.