Marcos Mion fez uma entrada de surpresa na tarde desta quarta-feira em "A Fazenda". O apresentador informou que o "Poder da Chama", entregue por Biel a Victória Villarim, foi cancelado após o peão violar as regras do reality e contar para a participante os poderes da chama antecipadamente.

"Ao longo da temporada e em todas as formações da Roça eu sempre reforcei a importância de vocês obedecerem às regras e nunca comentarem entre si os poderes da chama. Eu sempre reforço para vocês não darem sinais, olhares, nem dicas sobre eles. Ontem mesmo eu alertei o Biel algumas vezes", explicou o apresentador.

"Como vocês bem sabem, a gente tem câmeras e microfones apontados o tempo todo para vocês. Inclusive, eu sempre repito que fica uma câmera específica em cima do dono do lampião, que é o único que sabe o que tem nos poderes. Na formação da Roça ontem, houve algumas tentativas. Tanto nós, quanto o pessoal de casa, vimos", continuou.

AO VIVO: Mion entra ao vivo com a sede e revela que o Poder da Chama da Roça dessa terça (27) foi anulado, em virtude de uma violação durante a votação da última noite



Por fim, Mion explicou que as imagens passaram por análise e a produção resolveu tomar uma decisão. "Depois do programa, nós tivemos tempo de avaliar com calma e, além disso tudo, outro trecho que não foi pro ar, irá hoje. Depois da nossa avaliação, nós identificamos que essas conversas violaram as regras. Por conta disso, o poder da chama vermelha está anulado. E que isso sirva de alerta a vocês", finalizou.

Com isso, Raissa deixa a Roça e Tays vai para a berlinda