Édgar Vivar estará em painel sobre 'Chaves' na CCXP Divulgação

Por O Dia

Publicado há 1 segundo

Rio - Após participar de um painel histórico e emocionante na primeira edição da CCXP em 2014, Édgar Vivar, que interpretou o Sr. Barriga e Nhonho no programa "Chaves", volta ao festival este ano, desta vez em um painel virtual. Em 2020, a CCXP Worlds acontece nos dias 4, 5 e 6 de dezembro de forma totalmente online.

O painel acontecerá no Thunder Arena e contará com conversas sobre os bastidores do seriado e participações especiais. Além disso, Édgar ainda estará no Meet & Greet, a versão digital das fotos & autógrafos com artistas presentes no festival físico dos anos anteriores e que este ano terá quatro modalidades.

Publicidade

Será possível optar pelo One-on-One - para ter um encontro privado de até dois minutos com o ídolo - ou participar da Sala em grupo, que vai receber até 10 pessoas para um vídeo chat de 45 minutos. Quem quiser ter uma lembrança para guardar, poderá comprar o autógrafo que será recebido em casa. Haverá ainda a possibilidade de adquirir o inbox, no qual o artista escolhido vai mandar um vídeo especial para o fã.