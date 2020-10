Andressa Suita Reprodução/Instagram

Por O Dia

Andressa Suita usou o Instagram para atualizar os fãs sobre a separação dela com Gustavo Lima. Na rede social, a modelo negou que não estivesse permitindo que o sertanejo visse os filhos Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2 anos.

"Estão falando que não estou deixando as crianças verem o pai. É mentira, As crianças estão vendo o pai desde o dia do ocorrido. Só estou vindo aqui justificar porque sei que vocês têm um carinho muito grande por mim, pelos meus filhos e pelo pai dos meus filhos. Sei o quanto as crianças precisam do pai neste momento", disse.

Andressa e Gusttavo tornaram a separação pública no dia 9 de outubro. No Instagram, ela ainda contou que tem evitado expor os filhos desde então. "Decidimos não expor as crianças porque é um momento muito delicado, de muita exposição, mas eles estão bem e com saúde. Está tudo bem por aqui".