Publicado 29/10/2020 14:48 | Atualizado 29/10/2020 14:56

Rio - Cinthia Dicker começou esta quinta-feira respondendo perguntas de seus seguidores do Instagram. Um dos tópicos mais comentados foi a relação dela com os filhos de seu marido, Pedro Scooby. O surfista e sua ex-mulher, Luana Piovani, têm três filhos: Dom, de 8 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 5. Cinthia, então, contou que sempre gostou de lidar com crianças e que se dá muito bem com eles.

"A minha família é muito grande, se juntar todo mundo dá umas 200 pessoas. E eles gostam de fazer filhinho naquela família. Então, tem muita criança e eu convivi sempre. Minha mãe tinha uma creche quando eu era pequena e eu ia com ela, amava ajudar, ficar o dia inteiro cuidando das crianças. A minha irmã eu cuidei muito dela, porque ela é 11 anos mais nova do que eu. E é isso, estar com criança é coisa mais gostosa desse mundo", esclareceu Cinthia.

A modelo também aproveitou para mostrar aos seguidores a aliança que ela e Scooby compraram. Eles vão se casar em breve, mas já haviam assinado um contrato de união estável. Atualmente, os dois moram em Portugal para ficar mais perto dos filhos de Scooby.

"Estou amando. Tudo é lindo. Portugal inteiro é lindo e tudo é perto, dá para ir de carro para vários lugares. É pertinho do Brasil, comida deliciosa, custo de vida é bem mais baixo do que eu tinha em Nova York", disse a modelo.