Justin Bieber e Hailey Baldwin se casam em cerimônia religiosa Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 17:21 | Atualizado 29/10/2020 17:22

Nesta semana, Justin Bieber e Hailey Baldwin colocaram à venda sua mansão em Beverly Hills, na Califórnia (EUA), por US$ 8,99 milhões (cerca de R$ 51,79 milhões).

O casal passou um ano e meio morando na residência, localizada em uma rua sem saída, com cinco quartos e sete banheiros. Além disso, a propriedade ainda tem piscina de borda infinita, academia particular, sala de cinema, churrasqueira e uma área externa com espaço para fogueira.

