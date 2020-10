Deolinda prepara lançamento de quarto livro Reprodução

Por iG

Publicado 29/10/2020 18:07 | Atualizado 29/10/2020 18:17

Após alguns anos trabalhando em redações, produzindo conteúdo para empresas e até gerenciando uma pousada, Deolinda Saraiva decidiu se aventurar e escrever ficção aos 65 anos.



Hoje, com 67 anos, está prestes a lançar seu quarto livro na edição virtual da Bienal do Livro 2020 e falará sobre o lançamento em live para o site Mulheres 50 Mais na sexta (29), às 17h. A live será conduzida pelas jornalistas Elvira Lobato e Regina Eleutério, em multiplataforma simultânea no Facebook, Instagram e YouTube.



O livro se chama "O homem translúcido - No tempo da Inteligência Articificial" e, diferente dos seus outros livros, tem um pano de fundo futúristico, como uma ficção científica que, segundo a autora, naõ está muito distante de acontecer.



O prefácio é assinado pelo neurocirurgião, cientista e pesquisador da consciência Francisco Di Biase, que não conhecia Deolinda, mas se interessou tanto pela história que aceitou escrever o prefácio.



Seus outros livros são "Histórias que nem sempre as mães contam", "A casa das 365 janelas" e "Depois das estações".