Fernanda Paes Leme participou de entrevista no canal de Theodoro Cochrane no Youtube e falou sobre o relacionamento que teve com Paulo Vilhena na adolescência, enquanto gravavam o seriado "Sandy & Júnior", entre 1999 e 2002. Segundo ela, não chegou a ser um namoro, mas eles ficaram e ela perdeu a virgindade com ele quando tinha 17 anos.



"Eu saí da escola e ele morava na rua da minha escola. Então foi praticamente agendada minha perda de virgindade. Fiz uma prova, saí de mochilinha e fui lá. Estava muito segura e preparada", explicou ela sobre o acontecimento.



Na conversa, a atriz também relembrou seu ensaio para a revista Playboy em 2005. "Eu ganhei cachê fechado. Na época que eu fiz, as vendas não eram essa loucura toda. Eu fiz para comprar um apartamento. Foi por dinheiro mesmo. E eu comprei", confessou.