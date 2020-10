Reprodução do instagram

Publicado 29/10/2020 21:26

Através das redes sociais Anitta demonstrou indignação com a acusação de Mc Cabelinho. Nesta quinta-feira, o funkeiro esteve na Cidade da Polícia no Rio para responder o inquérito policial instaurado por conta da música 'Migué', que ele compôs em parceria com o MC Maneirinho. A canção foi lançada em março deste ano e os dois cantores estão sendo acusados de apologia ao crime.