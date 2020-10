Paulo Gustavo ganha declaração de amor de Thales Bretas Reprodução Internet

Rio - Paulo Gustavo está completando 42 anos nesta sexta-feira. O humorista ganhou uma declaração de amor do marido, Thales Bretas.

"Ele é o amor da minha vida, o pai dos meus filhos, minha tampa da panela. Ele me completa, me bota pra frente, me atazana, perturba o meu sossego, preenche o meu silencio, alegra meu dia e colore meu mundo! Te amo, te desejo tudo o que de melhor o mundo puder dar!!! Muita saúde e muitas alegrias, sempre do meu lado, por muitos e muitos anos mais!! Vamos ficar velhinhos juntos (no caso eu ainda vou ficar, porque você já ficou!) Te amo, meu véinho!! Obrigado por tudo que você causa no meu mundo! E obrigado mundo por me trazer, nesse dia e há 42 anos, a pessoa que mudaria minha vida pra sempre, e que continua mudando a cada dia, a cada hora", escreveu Bretas.

Paulo Gustavo e Thales Bretas se casaram em dezembro de 2015. Eles são pais de Gael e Romeu.