Por O Dia

Publicado 30/10/2020 10:57 | Atualizado 30/10/2020 11:00

Rio - O Carnaval está cancelado. As pessoas que vivem do festejo, estão repensando seus projetos e adaptando para a plataforma online. Nesse sentido, as co-gestoras do Bloco da Terreirada Cearense, Raquel Potí e Thaís Bezerra oferecem Oficinas Online de Teatro Popular e Percussão, respectivamente, que iniciarão em novembro. Serão 12 aulas, com mensalidade a partir de R$100, via Zoom, para todo o Brasil. Para quem tem interesse de participar e está fora do país, pode se inscrever pela plataforma internacional http://www.music.cat

Ao longo de seis anos de vivências regulares na cultura popular brasileira, performances e experimentações; Potí apresentará o teatro popular como expressão expandida da vida, das histórias de cada participante, contextualizando a pesquisa com referências sócio-culturais que condicionam hábitos e comportamentos territorialmente. Serão realizadas performances durante o período de aulas e será produzido um documentário sobre o processo de criação.A maestrina Thaís Bezerra ensinará Zabumba/Alfaia, Caixa, Xequerê, Ganzá e Agogô. As aulas, que serão voltadas tanto para iniciantes quanto para quem já tem experiência no instrumento, reunirá os ritmos ijexá, baião, xote, marcha e muito mais. As oficinas serão todas quintas ou sextas até fevereiro.A oficina de percussão tem como objetivo trabalhar a música como ferramenta do brinquedo popular (tocar, cantar e dançar) pensando nos folguedos e diversidade da música brasileira. O repertório e arranjos musicais a serem praticados nas aulas serão baseados no tema do módulo “Festejo e Fé”, que terá lançamento online na próxima terça, dia 03, a partir das 20h.Oficina Teatro Popular com Raquel PotíInscrições até 3//11Horário: Segundas de 19h às 21hDatas: 9, 16, 23 e 30 de novembro;7, 14, 21, 28 de dezembro;4, 11, 18, 25 de janeiro.Valor: a partir de R$100Contatos: oficinas.raquelpoti@gmail.com / +55 21 98314-0525 (Bruno Rubinato)Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9fAGK41ShMToxZQ6HEquDuYkRyrDlYqPbctV6H-kTVqQp9A/viewformInscrições até 3/11Valor: a partir de R$100Datas: 5,12, 19, 26 de novembro3,10, 17 de dezembro10,17, 24, 31 de JaneiroEm Dezembro e Janeiro - lançamento do clipe musical com os alunos da Oficina de PercussãoHorário: Quintas de 19h às 20hContatos: thais.bzr@gmail.com / +55 21 969416561 / @thaisbezerra.maestrinaSite: https://thaisbezerra.com.br/sobre/Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXoFzknZd4dpwHjb9SPrnPLSEl2UsoZobp_H5O1VSCmMsvfA/viewformData: 03/11/2020, TerçaHorário: 20h e 21hBate papo sobre o tema do módulo e funcionamento das aulasEm fevereiro lançaremos um Clipe com o resultado das Oficinas de Cordel, Teatro Popular e Percussão.