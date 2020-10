MC Rebecca e Karol Conka lançam clipe de ‘A Preta é Braba’ Divulgação

Por O Dia

Publicado há 2 segundos

As cantoras MC Rebecca e Karol Conka anunciam nesta sexta, 30, o clipe do single A Preta é Braba, gravado na cidade de São Paulo.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3edUH4yz-qM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

A melodia tem o objetivo de mostrar a força da mulher negra: MC Rebecca entra na música representando a voz potente do feminismo, periferia e movimentos raciais. Ela celebra a beleza e liberdade de ser quem é independente dos padrões sociais. "Estou feliz com a música e parceria. A Preta é Braba desenha bem a minha personalidade, a da Karol e várias mulheres que seguem a vida com tanta autonomia!", compartilha Rebecca.

